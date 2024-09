Elenco de “Nunca Te Prometi Um Mar de Rosas” visita Bioparque Pantanal

O elenco do filme “Nunca te Prometi Um Mar de Rosas” aproveitou a folga das filmagens para visitar o Bioparque Pantanal, em Campo Grande (MS). A atriz Leona Cavalli, conhecida por atuar em novelas da Globo, Bruna Christofoletti, Gleicyelli Novato, Cat Dantes, e o preparador de elenco, Diego da Silva Farias, estão na Capital e curtiram o passeio no maior aquário de água doce do mundo na tarde dessa quarta-feira (11). Os atores estão de passagem pela Cidade e seguirão para Três Lagoas, onde estão sendo feitas as gravações do filme.

Acompanhados de um guia do Bioparque, eles conheceram a diversidade de animais do complexo. Conheceram também o MIBio (Museu Interativo da Biodiversidade), um espaço dentro do Bioparque que contempla tecnologia e educação ambiental.

Durante o passeio, foi possível ver de perto as principais espécies de peixes do local, como Jaú, pintado, dourado e cachara. Quem chamou a atenção dos atores foi sucuri Gaby Amarantos.

Também fazem parte do elenco do filme a atriz Maria Maya, Filipi Silveira, Gleycielli Nonato Guató, a três-lagoense Dandara Queiroz, que está na TV Globo “No Rancho Fundo”, Catarina Dantas, e uma atriz da saudosa novela “O Rei do Gado”, Iara Jamra.

Sinopse “Nunca Te Prometi Um Mar de Rosas”

O novo filme retrata os desafios enfrentados por uma família atípica — neste caso, a depressão da mãe Layla e as dificuldades do pai Jorge e da criança Ida em manterem a família unida. Devido a sua depressão, Layla abandonou a família por 9 meses — não sabemos exatamente o porquê nem em quais circunstâncias — e, quando retorna, não é imediatamente aceita pela filha Ida — que está no espectro autista e não entende o motivo da partida da mãe.

A adolescente Ida desenvolve uma rejeição à cor vermelha, que associa à ausência da figura materna, e essa ausência acaba interferindo até em sua rotina alimentar: Ida se nega a comer qualquer coisa que seja vermelha, o que pode trazer graves consequências a sua nutrição. Acompanhamos a reintegração da mãe Layla à família e sua luta para vencer a depressão e aprender a lidar com o transtorno do espectro autista da filha. Com a ajuda do pai, Jorge, Ida acaba por ensinar uma grande lição à mãe. Layla, por fim, dá a maior prova do amor materno.

O curta será destinado a festivais internacionais e nacionais, à TV paga e ao streaming, além de instituições que lutam para trazer clareza sobre os temas depressão e Transtorno do Espectro Autista, como a PRO D TEA, que compartilharão gratuitamente o filme entre si e com seus membros — que, por sua vez, compartilharão com amigos e familiares.

O filme foi pensado estrategicamente como parte de um continuum de produção audiovisual em Mato Grosso do Sul, o que permitirá a descentralização da produção brasileira, a exemplo do que já ocorre no estado de Pernambuco — que possui uma relevante indústria cinematográfica. Por isso, o curta será seguido pelo longa-metragem “Depressão Tropical” — também a ser filmado em Três Lagoas, Campo Grande, Paranaíba e Ponta Porã, a se utilizar do mesmo elenco e equipe — e por outro longa a ser rodado em Três Lagoas.

