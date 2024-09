Prefeitura de Campo Grande amplia segurança na região Prosa com Núcleo da Guarda Civil no Parque Sóter

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), inaugurou nesta quinta-feira (12) o Núcleo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) no Parque Ecológico do Sóter. A unidade atenderá não apenas a área do parque, mas também os bairros adjacentes como Mata do Jacinto, Jardim Marabá, Giocondo Orsi e Vila Margarida, abrangendo uma população de mais de 80 mil pessoas.

O secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, ressaltou os trabalhos voltados à descentralização da gestão municipal com o objetivo de, em parceria com a população, implementar ações cada vez mais assertivas. “Esse é um projeto que nasceu dessa parceria entre administração pública e a comunidade. Ouvindo representantes de todos os segmentos da sociedade e em atendimento à uma antiga reivindicação da população resultou primeiro na chegada da base móvel, que permaneceu na região por cerca de um mês e agora culmina na instalação de um núcleo permanente que atenderá 24 horas por dia”.

Localizada na entrada principal do parque, na esquina das ruas Cristóvão Lechuga Luengo e Antônio Rahe, a unidade conta com 12 agentes de segurança pública e um veículo à disposição, operando em regime de revezamento. Diariamente, um servidor ficará alocado na sala administrativa, enquanto dois agentes se revezarão em patrulhas constantes no parque e nas áreas circunvizinhas.

A infraestrutura do núcleo oferece suporte completo aos servidores, contando com uma sala administrativa equipada com mesa, cadeira, computador e ar-condicionado, além de um dormitório com banheiro privativo, proporcionando conforto e condições adequadas para o trabalho durante todo o expediente.

O presidente da Associação de Moradores do Residencial Sóter, Carlos Alberto Alves Barbosa Rocha (52), destaca a importância da atuação da Guarda Civil Metropolitana na segurança da população local. “A instalação desse Núcleo da Guarda reforça a sensação de segurança na região do Prosa como um todo. Conversando com moradores do entorno, comerciantes e frequentadores do parque, a população está muito feliz com a instalação de uma base fixa, pois sentiram o impacto positivo trazido pelo trabalho realizado pela GCM no período em que a base móvel esteve aqui”, pontuou.

Moradora da região há 50 anos, Selene Maria de Oliveira (60) acompanhou o desenvolvimento da região e conta que a presença permanente da Guarda Civil Metropolitana é um sonho antigo que se torna realidade. “A chegada desse núcleo é a realização de um sonho antigo de todos nós moradores. A presença da GCM pelo bairro nos traz essa tranquilidade de poder caminhar em paz pelas ruas desse lugar que a gente tanto ama”, reforçou, Selene.

Liderança comunitária da Mata do Jacinto, Edson Vicente de Oliveira Júnior (33) conta que já foi comerciante e conviveu com a insegurança e a violência na região, motivo pelo qual a comunidade criou um grupo de WhatsApp, instituindo uma ronda comunitária trocando informações, emitindo alertas e contribuindo com as forças de segurança que são acionadas sempre que há algo suspeito na vizinhança, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a efetividade nas rondas e abordagens.

“Atualmente esse grupo conta com mais de 870 membros e tem se mostrado uma importante ferramenta no combate à criminalidade, aqui na região do Prosa. Desde que iniciamos esse projeto, sempre buscamos por apoio e poder contar com uma base da Guarda Civil era algo que queríamos muito. Hoje estamos diante de uma grande conquista para todos nós, com certeza vai fortalecer ainda mais essa parceria entre a comunidade e o poder público, beneficiando a todos”, comemorou.

GCM atuante

Presente nas sete regiões da capital, a Guarda Civil Metropolitana possui o maior efetivo entre as forças de segurança pública municipal do Estado, auxiliando no trabalho preventivo e repressivo. Apesar de ser uma força municipal, a GCM tem atendido diversas demandas, somando-se de maneira essencial à Polícia Militar do Governo do Estado.

A presença constante da GCM nas comunidades, com iniciativas como a Ronda Municipal (ROMU) e o Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP), tem sido fundamental para promover a segurança pública. Além disso, a criação de novas bases de operação, como a Base Móvel que percorre os bairros, e a implementação de núcleos de segurança em áreas estratégicas, reforçam o compromisso da Guarda em estar próxima da população.

“A inauguração deste Núcleo da Guarda Civil Metropolitana no Parque Sóter representa o nosso compromisso em garantir segurança e tranquilidade para as famílias da região. Estamos cada vez mais próximos da comunidade, ouvindo suas demandas e transformando-as em ações concretas que melhoram a qualidade de vida de todos”, justifica a prefeita Adriane (PP).

