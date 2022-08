Candidato Odilon cita responsabilidade do setor agrário para MS sair da miséria

Com o número eleitoral 555, o candidato ao Senado Federal pelo PSD (Partido Social Democrático) e juiz aposentado, Odilon de Oliveira participou nesta segunda-feira (29), da série de entrevistas do O Estado com os candidatos de Mato Grosso do Sul nas eleições de outubro.

Odilon é muito popular, sendo bastante reconhecido após a sua candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul em 2018. Nesta nova etapa, ele garante que a escolha dele nas eleições de 2022 pode renovar a fé do Estado. “Sempre tive paixão em fazer o que eu faço e quero desempenhar a minha função de senador com a mesma paixão, coragem e independência.”

“O que me motiva é ter a oportunidade de retribuir os benefícios que recebi quando passei por necessidades, na época quando fui roceiro. Essa é a minha vontade, de cuidar dos mais necessitados. Quando sentimos na pele o que é fome, sabemos que ela traz miséria, humilhação, sofrimento. Já passei por isso, a fome traz doença, prejudica o aprendizado e traz até a morte”, expressa o candidato.

Segundo Odilon, Mato Grosso do Sul possui um tema urgente para resolver, a política agrária. “Sou totalmente favor ao agronegócio. Agora, não adoto apenas o modelo de exportação, eu adoto o modelo misto. Mas temos que cuidar também do agricultor pequeno, da agricultura familiar, temos que ajudar quem está passando necessidades.”

“Essa falta de produção para o consumo interno gera a fome. O litro de leite está R$ 7. A situação está muito gritante, temos que nos preocupar com as pessoas da renda baixa e média, mas não podemos tirar nada do rico. Exporte, desde que gere emprego, renda e pague seus impostos”, acredita.

“Os mercados e empresas, segundo a constituição, devem ter uma função social. Defendemos o direito de propriedade, mas se não foi cumprido a responsabilidade como ator social, a propriedade pode até ser invalidada”, critica.

Durante a entrevista, a simpatia do juiz aposentado conta sua história de vida e também fala sobre a segurança pública, assunto que o candidato tem experiência há longa data. Acompanhe a entrevista realizada pela TV O Estado Play:

ODILON DE OLIVEIRA

Tornou-se internacionalmente conhecido por sua atuação no combate ao crime organizado, sobretudo na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, tendo prendido centenas de traficantes de drogas e desestruturado dezenas de organizações criminosas. Por isso, foi alvo de inúmeras ameaças de morte e passou a viver sob forte escolta de 10 policiais federais 24 horas por dia.

Foi titular da única vara especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro de Mato Grosso do Sul, a 3ª Vara Federal de Campo Grande, até outubro de 2017, quando pediu aposentadoria por tempo de contribuição para concorrer a cargos políticos. Em 2018 ele concorreu a vaga de Governador, mas não teve sucesso.