Bombeiros encontram corpo de jovem perto de ponte no Rio Paraná

Foi encontrado no final da manhã desta segunda-feira (29), o corpo do cabeleireiro David Rocha, 23, no Rio Paraná, em Três Lagoas, a aproximadamente 327 quilômetros de Campo Grande. O jovem estava desaparecido desde o último sábado (27).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motocicleta, a carteira e o celular do cabeleireiro foram encontrados nas margens do rio perto e o corpo estava perto de uma ponte na região do Bairro Jupiá. Os militares acreditam que o jovem ainda tenha tentado nadar para sair do rio, mas acabou se afogando.

Também em Três Lagoas, um homem foi registrado como desaparecido desde a tarde de sábado (27), após cair de uma embarcação que estava com mais duas pessoas a bordo. Acesse também: Homem é encontrado ferido após ser esfaqueado por esposa

Com informações da repórter Fernanda Marques