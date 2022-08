Candidato a reeleição prestigia comemorações em Bonito

Segundo Dagoberto, só neste um ano e meio já destinou mais de R$ 6,5 milhões em recursos para o município e ao longo de seus mandatos. Ele já depositou mais de R$ 40 milhões em obras e emendas em prol da cidade. Neste ano de 2022, o deputado destinou R$ 1,9 milhão ao Fundo Municipal da Saúde, e pretende se reeleger para dar continuidade ao trabalho já desenvolvido no município. Outra comemoração da população foi a pavimentação asfáltica do bairro Bom Viver, destinada pelo parlamentar.

“Todos nós, que somos de Mato Grosso do Sul, temos orgulho de ter Bonito como um polo de desenvolvimento turístico internacional e sinto muito orgulho de poder ser um dos parlamentares federais mais presentes nesta cidade que amo tanto, participando ativamente para o desenvolvimento da cidade em prol de seus moradores.”, disse.



Durante sua visita, além do Festival, Dagoberto participou do adesivaço em lançamento da campanha ao Governo do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) e da candidata ao senado Tereza Cristina (PP) no município.



Dentre as comemorações, o candidato e amigo também participou do aniversário do prefeito de Bonito, Josmail. “Estou muito feliz em receber o apoio do prefeito Josmail nesta eleição, e de todos os meus amigos prefeitos e vereadores que estão presentes, mas hoje em especial parabenizo esse grande parceiro e prefeito por seu aniversário e desejo saúde e felicidades”, finalizou Dagoberto.