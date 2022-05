Emenda permite início de pavimentação no bairro “Bom Viver”

Moradores de Bonito, cidade localizada há 297 km da Capital, receberam a visita do deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), na tarde da última sexta-feira (20), para participar da assinatura da ordem de serviço da obra de pavimentação asfáltica do bairro Bom Viver.

Segundo o deputado é um antigo bairro da cidade que aguardava pela obra, e que contou com sua emenda de R$900 mil reais.

A solenidade com o prefeito Josmail Rodrigues (PSB), aconteceu por volta das 15h e reuniu moradores e autoridades da cidade.

O deputado destacou em sua fala que se a empreiteira trabalhar sem imprevistos, a obra até o final do ano deve ser entregue aos moradores que há anos esperam por este asfalto. “Entregamos a emenda de R$900 mil reais para a obra de pavimentação asfáltica do bairro Bom Viver em Bonito, e nesta sexta-feira (20), pude participar da assinatura da ordem de serviço. Mais um sonho concretizado que em breve será realizado com a contribuição do nosso mandato.”, concluiu o parlamentar que há anos vem a frente da Câmara de Deputados trabalhando e entregando emendas pelos 79 municípios.

A cidade de Bonito já recebeu mais de R$5.836.490 milhões de reais de emendas direcionadas por Dagoberto nesta gestão.