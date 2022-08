Susto: Teto de academia desaba e três pessoas ficam feridas

Três pessoas ficaram feridas após o teto da academia onde estavam ceder. As vítimas estavam realizando exercícios no momento do acidente e ficaram embaixo dos escombros. O fato ocorreu na sexta-feira (26) em uma academia na cidade de Três Lagoas.

De acordo com informações do site Perfil News, o acidente aconteceu durante a manutenção de placas solares que estavam instaladas no teto da academia localizada na rua Elmano Soares quase esquina com a rua Coronel João Gonçalves de Oliveira.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico e segundo informações dos bombeiros seriam, um funcionário da empresa de manutenção das placas solares, uma aluna que estaria na esteira e o funcionário da academia, o personal trainer.

Entre as vítimas, o educador físico acabou fraturando o braço e ficou com um corte na cabeça. Já o rapaz que estava em cima do telhado reclamou de dores na região do abdômen. A aluna teve apenas escoriações leves e informou que estaria sentindo dores na perna.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente, porém informações preliminares indicariam que houve um sobrepeso e com isso ocorreu a queda.