Candidato a estadual, Dr. João Jackson quer resolver questões da saúde de MS

O candidato a deputado estadual pelo PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) e médico cardiologista há 26 anos, João Jackson leva a bandeira de que a saúde pública de Mato Grosso do Sul deve ter um olhar diferente. Pois, segundo ele, a educação e o conhecimento é o caminho e a chave para uma vida saudável. O número do candidato é 28280.

Durante entrevista com a comunicadora Marinalva Pereira no Programa Cidadão Nota 10, João Jackson conta que resolveu entrar na política devido a um sentimento misto, de decepção e receio de perder a nossa nação “como aconteceu na Venezuela e na Argentina”. Além disso, observou a grande interferência da política na vida das pessoas.

Caso for eleito, o doutor lutará pelo fim das filas de esperas nos hospitais. “Tenho um projeto que consiste naquele paciente que aguarda por uma cirurgia. Se caso passar o prazo determinado, que ele tenha o direito de ser encaminhado para hospitais particulares e que o SUS (Sistema Único de Saúde) venha pagar as despesas.”

O cardiologista enxerga um paradigma de que Mato Grosso do Sul investe muito em tratamento de doenças, mas não em políticas de prevenção. “A prevenção de doenças é uma saída fundamental para desafogar os hospitais e unidades de saúde. Quero levar para a ALEMS (Assembleia Legislativa de MS) um novo olhar, pois não existe formula mágica.”

Com a clínica instalada em Campo Grande, no Edifício Evidence, o doutor conta que, há seis anos, decidiu participar de um trabalho social, onde ministrava sobre a saúde em bairros carentes da Capital e levava pessoas para serem tratadas voluntariamente.

Membro da Frente Nacional em Defesa de Pessoas com Deficiência, João Jackson defende mais atenção para esta parte da sociedade. “Devemos criar políticas públicas para inseri-las mais no mercado de trabalho, dar mais incentivos, e principalmente diagnósticos precoces, que facilita a velocidade de recuperação em alguns casos.” Acesse também: Ministro do STF suspende aplicação do piso nacional da enfermagem