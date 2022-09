Frio vai embora e máxima será de 36ºC em MS

A segunda-feira (05) começa dando adeus a frente fria que atingiu o Mato Grosso do Sul, principalmente na região centro-sul do Estado, onde os termômetros devem chegar aos 36ºC.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Campo Grande a manhã começou com temperaturas mais amenas, em torno dos 16ºC. Em Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas e Iguatemi os termômetros variaram entre 14ºC e 16ºC.

Já em Dourados e Corumbá as mínimas são de 16ºC e 14ºC, respectivamente. A previsão indica céu parcialmente nublado em todo MS. A temperatura não deve passar dos 29ºC em Campo Grande, 27ºC em Dourados, 31ºC em Corumbá e Três Lagoas e de 36ºC em Coxim.

Ainda de acordo com o Instituto, a umidade do ar deve ficar entre 20% e 80%. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%.

Confira as dicas para evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas

Crianças, idosos e animais exigem atenção redobrada nesse período; por isso, é necessário ficar atento à hidratação.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Com informações da repórter Lethycia Anjos.