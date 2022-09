Torcedores do São Paulo brigam após criança comemorar gol do Corinthians

No empate deste domingo (11) contra o Corinthians, torcedores do São Paulo brigaram no camarote dos ídolos no estádio do Morumbi após criança comemorar gol de Yuri Alberto.

A criança teria cerca de sete anos e estava acompanhada de seus pais. Junto a sua família, vibrou quando o Corinthians abriu o placar, ainda no primeiro tempo. Tal reação teria incomodado um torcedor presente, que xingou o garoto.

Poucos minutos depois, o São Paulo chegou ao gol de empate com Eder. Foi a vez dos são-paulinos revidarem a provocação e xingarem a criança. O clima esquentou, houve trocas de empurrões e dedos em riste. A briga ficou entre os torcedores são-paulinos. Alguns defendiam a criança e outros provocavam.

Os torcedores do São Paulo foram retirados do camarote. Demais pessoas que estavam no camarote repudiaram o xingamento à criança. Os pais e o garoto também foram retirados por seguranças.

O jogo

Em confronto movimentado, São Paulo e Corinthians ficaram empatados por 1 a 1. O resultado não é bom para nenhum dos lado. O tricolor quer se afastar do Z4 para focar com tranquilidade nas copas, já o Corinthians ainda busca um possível título do Campeonato Brasileiro, entretanto as chances ficaram remotas com os últimos resultados da tabela.

