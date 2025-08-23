Campo Grande celebra 126 anos com homenagem a personalidades que ajudam a construir a cidade

Sessão concedeu títulos de Cidadão Campo-Grandense, benemérito e Medalha do Mérito Legislativo

Em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, a Câmara Municipal realizou, na noite desta quinta-feira (21), a tradicional Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Campo-Grandense, Título de Cidadão Benemérito e a Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A solenidade é considerada a mais alta honraria concedida pelo Legislativo municipal a cidadãos que, embora nem sempre tenham nascido na Capital, contribuíram de forma significativa para o seu desenvolvimento social, econômico, político ou cultural.

Estas honrarias são entregues todos os anos no aniversário de Campo Grande, aprovadas previamente em Plenário, por meio de Projetos de Decreto Legislativo. Neste ano, foram 86 pessoas homenageadas.

Para o presidente da Câmara, vereador Papy (PSDB), a honraria reconhece o que muitos já fazem há anos por Campo Grande. “O cidadão campo-grandense é uma legitimação de algo que já existe, uma constatação pelo parlamentar daquilo que essa pessoa já desenvolve na trajetória dela. Alguém que vem de fora e semeia aqui em Campo Grande, o seu trabalho, desenvolve a nossa terra”.

Um dos homenageados do presidente foi Rodrigo Perez, secretário de Governo de Mato Grosso do Sul, nascido em Curitiba. “Uma pessoa que tem avançado muito nas políticas do povo sul-mato-grossense. Um jovem, que foi revelação no quadro de secretários do governo do Eduardo Riedel. Também são meus homenageados o veterano advogado, Dr. Luiz Renê, ex-presidente da Ordem e também merecidamente reconhecido. E um amigo, Vinícius Misael Alves, pastor da Verbo da Vida”.

Segundo Papy, o título é uma testificação daquilo que essas pessoas já fizeram. “É a homenagem mais antiga que nós temos, e a mais importante é o título de Cidadão Campo-Grandense, Benemérito, e a medalha José Antônio Pereira”.

O vereador Carlão (PSB) também enfatizou a importância da homenagem como reconhecimento a quem ajudou a construir a cidade. “O meu homenageado é o Ronaldo Garcia, tem 45 anos de Câmara Municipal, trabalhando no financeiro. Mesmo aposentando, ele trabalhou ainda mais uns 10 anos, prestando relevante serviço no Poder Legislativo, como também para Campo Grande, onde construiu família e esse ano deixou de trabalhar de vez na Câmara”.

Carlão também entregou o título a Sérgio Dias Campos da Percal, um empresário e pecuarista que gera mais de 500 empregos diretos e

indiretos em Campo Grande e dedicou a sua vida na Capital ao comércio de carros, e também no agronegócio. O outro foi Denyson Queiroz, empresário, dono dos mercados Pague Pouco com oito lojas em Campo Grande gerando mais de 300 empregos diretos e é presidente da AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados).

“O título é para as pessoas que prestaram, e ainda prestam, relevante serviço a Campo Grande. Ajudando o desenvolvimento, o crescimento”, concluiu Carlão. “É a maior honraria que uma

pessoa pode receber”.

Já o vereador Victor Rocha (PSDB) destacou o impacto social das personalidades que receberam o reconhecimento. “O Rosildo Gomes Barcellos, é articulista e também policial rodoviário federal. Tem muito serviço emprestado em Campo Grande. A Alinne Cardoso da Silva e a Débora Catizane são donas de cartório aqui, vieram de fora para gerar emprego, gerar renda e prestam serviço de qualidade à população. São três pessoas que se destacaram nos últimos anos, contribuindo de uma maneira importante e significativa para a cidade”.

O vereador Dr. Jamal (MDB) comentou sobre os critérios que usou para selecionar seus homenageados. “É muito difícil escolher, porque temos várias personalidades muito importantes para Campo Grande. Um é da área cultural, que é Jeferson Junior Teixeira, o empresário Jads e Jadson, e muitos outros artistas que trazem entretenimento para a Capital, uma pessoa que vem e faz de tudo pra cultura. Outro é o médico, Abdel Hafes Kaed Ibayrat que tem um relevante trabalho na área de saúde pública. E o terceiro, o nosso deputado estadual Renato Câmara, que tem um excelente trabalho. Apesar de ser deputado do interior, ele tem feito muito pela saúde pública e as outras áreas aqui da nossa Campo Grande”.

Depoimentos dos homenageados

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), homenageado por Dr. Jamal, também ressaltou sua ligação com Campo Grande. “Sou natural de Ivinhema, morador de Dourados e fico durante a semana, a maior parte do meu tempo eu passo aqui em Campo Grande, a nossa capital. Todo sul-mato-grossense se sente um pouquinho campo-grandense também. Ter um cargo público é ter a oportunidade de contribuir para uma sociedade mais justa e para o desenvolvimento da cidade que me acolhe”, frisou o deputado estadual.

O senador Nelsinho Trad (PSD), que recebeu a Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”, falou com emoção sobre a condecoração. “Muito bom termos o reconhecimento do trabalho que a gente fez. Eu sei o que eu me esforcei para poder fazer as entregas para o Campo Grande também enquanto prefeito. Foram mais de 1.044 obras, grandes avenidas, UPAs, escolas por tempo integral, mobilidade urbana, fazendo com que a cidade possa ter hoje o título da melhor qualidade de vida dentre as capitais brasileiras. Tudo isso tem um motivo, vem de outros que também ajudaram Campo Grande. Ter esse reconhecimento é algo que faz muito bem para o coração, para a alma da gente.”

O secretário de governo Rodrigo Perez, homenageado pelo vereador Papy, também destacou seu vínculo com a cidade. “Eu sou nascido em Curitiba, mas Campo Grande na verdade é onde eu fui criado, pois vim aos 6 meses de idade. Então me sinto sempre campo-grandense e fico muito honrado de receber esse título e fazer parte da história dessa cidade que a gente não quer ir embora. Uma cidade que a gente tem segurança, capacidade de crescimento, prosperidade. Tudo que eu conquistei na minha vida foi aqui. Eu tenho muito orgulho e quero continuar morando aqui o resto da vida.”

Ao ser perguntado se a homenagem traz um encargo de retribuição à população, ele respondeu. “Com certeza absoluta. Esse é o motivo maior da gente ir para gestão pública. É poder entregar um pouquinho daquele seu conhecimento para a sociedade prosperar”.

O superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho (PT), também recebeu o Título de Cidadão Campo-Grandense. “Já morei aqui enquanto professor. Eu fui professor da UNAES, fui professor da especialização da pós-graduação da UFMS e fui servidor do TJMS por três anos. Agora, enquanto superintendente, eu estou desde 2023 aqui, também, atuando e ajudando no desenvolvimento de Campo Grande. Penso que ser cidadão campo-grandense é ser um sujeito político que ajuda a desenvolver a capital do meu estado. E eu me sinto um cidadão campo-grandense.”

Homenageada pela vereadora Luiza Ribeiro (PT), a comunicadora, Marinalva Aparecida é de Presidente Prudente (SP), mas foi na Capital, onde se formou em Direito, e construiu carreira na Comunicação, por qual é apaixonada. Trabalhou na TV MS Record, antiga TV Manchete, atuou na Band e opera a rádio Comunitária Nota 10, a rádio da Cidade Morena. “Me sinto ratificada porque eu amo essa terra. Para mim ela é a minha segunda terra, me sinto em casa e daqui eu não pretendo sair para lugar nenhum”. Ela também agradeceu a vereadora Luiza Ribeiro. “É uma parceira que sempre me incentivou”.

