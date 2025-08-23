Jovem morre atropelado ao surgir na pista da MS-386, em Ponta Porã

Um jovem de 20 anos, identificado como Adão Martins Gonçalves, morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (22), na MS-386, próximo ao distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, a cerca de 313 km de Campo Grande. O motorista do veículo envolvido permaneceu no local e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

O acidente ocorreu por volta das 18h20. Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor do carro seguia pela rodovia no sentido Amambai–Ponta Porã, retornando do trabalho, quando foi surpreendido por Adão no meio da pista, já no km 5 da rodovia.

De acordo com o motorista, ele não conseguiu desviar a tempo e acabou atingindo o rapaz. Sem sinal de celular na região, ele permaneceu no local e tentou pedir ajuda a outros motoristas que passavam.

A Polícia Militar Rodoviária e o Samu foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia também foi chamada para realizar os procedimentos técnicos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Segundo a imprensa local, Adão era morador da cidade de Aral Moreira.