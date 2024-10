Camilla Nascimento diz que ocupar cargos depende da prefeita reeleita

“Estou pronta para contribuir com a prefeita Adriane Lopes e ela é quem vai definir a minha participação na administração municipal”. Esta foi a afirmação da dentista e agora vice-prefeita de Campo Grande Camilla Nascimento de Oliveira (Avante), que destacou o fato de ter uma experiência em administração publica, pois já exerceu diversos cargos, sendo p último como diretora-presidente dos instituto Municipal de Previdência de Campo Grande.

Camilla, que tinha renunciado ao cargo que ocupava no IMPCG a pedido da prefeita Adriane Lopes para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal, acabou sendo escolhida para vice. “Desde o primeiro momento eu procurei colaborar com a prefeita e com a campanha “, afirmou Camilla.

A vice-prefeita eleita de Campo Grande é natural de Goiânia e antes de receber o convite para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal, admitiu que jamais teve intenção de concorrer a um mandato eletivo.

Por Laureano Secundo

