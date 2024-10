Reeleita, Adriane Lopes promete mandato com “transparência e responsabilidade”

Prefeita foi reeleita com 51,45% dos votos válidos para administrar Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes (PP), destaca que continuará o trabalho a partir desta segunda-feira (28), com “transparência e responsabilidade”. De acordo com ela, a população “reconheceu que dois anos e meio é pouco tempo”, mas que os avanços já iniciaram. “Agora é dar continuidade no trabalho que nós iniciamos. A partir de segunda-feira, vamos retomar os avanços”.

“Eu vou honrar cada voto com muito trabalho, com transparência e responsabilidade. Nesse primeiro momento, nós priorizamos a Saúde, Infraestrutura e Educação, a primeira infância na nossa cidade. Nós vamos fazer com que a primeira infância seja referência. Nós vamos avançar com a construção do Hospital Municipal e as obras estruturantes tão pedidas pelos moradores da nossa Capital”, declarou a prefeita para a imprensa.

Sendo a primeira mulher eleita para a Prefeitura de Campo Grande, Adriane agradeceu às mulheres precisam descobrir a força que têm. “Porque se eu consegui, elas também irão conseguir”.

A prefeita Adriane Lopes (PP), candidata da coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, reeleita às urnas no segundo turno na disputa eleitoral em Campo Grande, agradeceu os votos ao conceder entrevista após a divulgação do resultado oficial da eleição pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Após uma campanha intensa e repleta de desafios, Adriane destacou o empenho em percorrer diversas regiões e bairros de Campo Grande durante o segundo turno. Ela ressaltou que, além de levar novas propostas, buscou reafirmar as conquistas obtidas em pouco mais de dois anos de gestão. Segundo Adriane, os moradores da capital sul-mato-grossense compreenderam os esforços de sua administração, reconhecendo os avanços realizados e demonstrando confiança na continuidade do trabalho.

Em um momento de gratidão, Adriane também ressaltou a importância dos apoios que recebeu ao longo do segundo turno, especialmente o respaldo do governador Eduardo Riedel (PSDB) e da senadora Tereza Cristina (PP), e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Outro ponto de destaque em sua fala foi o protagonismo feminino na disputa eleitoral, algo que Adriane considera um marco para Campo Grande. “A presença de duas mulheres disputando a prefeitura é algo histórico, especialmente para uma capital conservadora como a nossa,” refletiu.

Primeira mulher eleita

Em Campo Grande, por duas vezes esteve perto de eleger uma prefeita, sendo que a primeira vez foi em 1992, quando, no segundo turno das eleições de 1992, Marilu Segatto Guimarães, do PTB, concorreu Juvêncio César da Fonseca acabou se elegendo. E em 2016, quando Marquinhos Trad e Rose Modesto também foram ao 2° turno, com a vitória do ex-prefeito.

12 mil votos de diferença

Com 51,45% dos votos válidos, Adriane Lopes (PP) é a primeira mulher eleita prefeita de Campo Grande ao derrotar Rose Modesto (União Brasil) que obteve 48,55% na disputa do segundo turno . Foi uma das mais equlibradas disputas eleitorais pela Prefeitura da Capital, sendo que Adriane Lopes obteve 222.699 votos, enquanto que Rose Modesto obteve 210.112. A eleição teve 461.386 de votos válidos que são aqueles que são computados pelo Tribunal regional Eleitoral para a definição do resultado.

Um dos pontos de destaques da votação foi o alto índice de abstenção que chegou a 28,60% 184.812 eleitores que não compareceram sendo que votos nulos atingiu 3,66% um total de 16.757 enquanto que votos brancos atingiram 11.621 · 2,54% Esses números são superiores ao primeiro turno.

Com pouco mais 1% dos votos apurados, Adriane Lopes já assumiu a liderança permaneceu na dianteira em todos as as parciais divulgadas pelo TRE/MS, mas a confirmação da sua reeleição veio somente quando foi atingida 99,31% dos votos. Durante toda apuração, Adriane se manteve na liderança, mas a diferença era pouca, variando de 2% a 3%.

Mais votada no primeiro turno, quando recebeu mais de 140 mil votos Adriane Lopes (PP) manteve o favoritismo e confirmou a vitória ao final da contagem dos votos. Apesar de muitas divergências entre as pesquisas divulgadas, o reultado final confirmou o equilíbrio da disputa.

Laureano Secundo

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais