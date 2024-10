Tereza Cristina e Luiz Ovando comemoram vitória Progressista

A senadora Tereza Cristina (PP) comemorou a reeleição de Adriane Lopes como uma vitória pessoal, uma vez que foi abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, não contabilizou apoios de segmentos de partidos da direita. Campo Grande escolheu continuar avançando”, afirmou a senadora que ainda declarou. “Essa vitória é fruto de muita dedicação e compromisso do Partido Progressistas”.

Após bancar praticamente sozinha a candidatura de Adriane Lopes, no segundo turno, como principal articuladora de Adriane Lopes, Tereza Cristina conseguiu trazer de volta o apoio de Jair Bolsonaro e ainda obteve o do governador Eduardo Riedel. A senadora, em nota, também enviou mensagem ao eleitor de Campo Grande. “Obrigada, Campo Grande, pela confiança! Obrigada, Mato Grosso do Sul, terra abençoada!”

Muito embora anuncie que não tem planos para a disputa eleitoral em Mato Grosso do Sul para o Governo do Estado, Tereza Cristina torna-se principal cabo eleitoral para a eleição de 2026 no campo da direita. Com eleição de Adriane Lopes, Tereza Cristina se cacifa para tentar uma união das forças de direita, podendo até chegar ao centro, principalmente com a presença de Eduardo Riedel, que já anunciou ter intenção de deixar o PSDB.

Luis Ovando

“Com o coração cheio de alegria, celebramos a vitória gloriosa de nossa prefeita Adriane Lopes! Este é o resultado do trabalho sério, da dedicação e do compromisso com o bem de Campo Grande. Parabenizo nossa prefeita pela campanha vitoriosa, que mostrou a força de quem acredita na nossa cidade e nas pessoas que aqui vivem”. Assim postou na tarde de ontem o deputado federal Luz Ovando (PP), um dos apoiadores de primeiro momento da reeleição da prefeita, tendo inclusive sido anunciado como candidato a vice, mas por ter mantido seu programa de televisão no ar após o dia 30 de junho, teve a candidatura indeferida.

Por Laureano Secundo

