Camila Jara e mais cinco parlamentares inauguram gabinete compartilhado

Foi inaugurado hoje(31) em Brasília o gabinete compartilhado que nasceu com o propósito de trabalharem em prol de uma política feita a partir de dados e evidências em defesa da democracia e das instituições.

A deputada federal, Camila Jara (PT-MS), faz parte deste grupo que existe desde 2019 no congresso juntamente com: Senador Alessandro Vieira (PSDB) e os deputados Duda Salabert (PDT-MG), Duarte Jr. (PSB-MA), Tabata Amaral (PSB-SP), Amom Mandel (Cidadania-AM) e Pedro Campos (PSB-PE).

“As nossas diferenças ficam evidentes pelas siglas que compomos que não somos quem construímos, o que nos une são nossas inquietudes. Sempre quisemos transformar as coisas e nada mais justo chegar no congresso Federal para fazer algo diferente e contribuir com o debate público de qualidade no Brasil.”, declarou Camila.

