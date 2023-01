PT apoiará Lira e ficará com 1ª secretaria da Câmara Federal, afirma Camila Jara

“O PT apoiará o nome de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados e vai ficar com a primeira- -secretaria da Casa de Leis, indicando a deputada Maria do Rosário ao cargo.” Assim, a deputada federal eleita Camila Jara definiu a estratégia a ser adotada pela bancada do partido na eleição da futura Mesa Diretora, pois, segundo ela, a intenção é buscar o isolamento da extrema-direita, representada pelo Partido Liberal, dos dois principais cargos.

Segundo Jara, para a composição dessa chapa em apoio a Arthur Lira, poderá ser formalizado um bloco que seria majoritário na Câmara e então resolveria a questão regimental, que garante à bancada majoritária a indicação do presidente ou do primeiro- -secretário.

“Se for levado em consideração qual partido tem a maior bancada, caberia ao PL com 99 parlamentares ser majoritário, mas na medida em que acontecer a composição de um bloco mudaria o quadro”, afirmou a parlamentar.

A primeira-secretaria é responsável pela administração geral da casa, e, por isso, com muito poder em cargos e encaminhamentos internos da Câmara. A prioridade para os petistas é selar um acordo que dê ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), governabilidade no Congresso Nacional – na prática, votos suficientes para aprovar matérias de interesse do Executivo federal.

A primeira-vice-presidência é muito cobiçada pelo fato de seu ocupante substituir o presidente da Câmara quando necessário e ter maior influência na pauta da casa, especialmente nas sessões do Congresso. A distribuição de cargos na Mesa Diretora depende dos blocos a serem formados pelos partidos para a eleição interna, além do tamanho das bancadas que os formarão.

Comissões Novata na Câmara Federal, Camila Jara disse que tem como prioridade ocupar vagas em duas comissões que tratam das suas principais bandeiras de luta, que são as de Direitos Humanos e de Meio Ambiente.

“Estou articulando junto á bancada do PT e mesmo com outros partidos, para que possa ser indicada como integrante dessas comissões que estão mais ligadas às minhas bandeiras de luta”, foi o que afirmou a deputada federal.