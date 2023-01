Caminhonete capota quatro vezes após aquaplanar e criança fica presa nas ferragens

Uma caminhonete S-10 capotou quatro vezes após o condutor, de 34 anos, perder o controle do veículo em uma curva, da BR-163 em Campo Grande. Segundo informações, chovia no momento do acidente e o carro teria aquaplanado. Uma criança ficou presa nas ferragens e precisou ser retirada pelos socorristas.

Estiveram no local duas ambulâncias da CCR MSVia e equipes da Polícia Federal Rodoviária. Ao todo, quatro pessoas da família estavam no veículo, sendo duas crianças. Todos estavam utilizando o cinto de segurança e não sofreram lesões graves. Conforme informações, eles foram levados para Santa Casa de Campo Grande.

O motorista realizou o teste de bafômetro no local, mas o resultado não foi divulgado à imprensa. Assustadas com a situação, as crianças foram as primeiras a serem atendidas, uma delas, uma menina, teve um corte na perna esquerda.

Segundo informações, família saiu de Campo Grande e seguia viajem para o município de Rio Verde, onde moram. Muito confuso e abalado, o motorista chegou a perambular pelo local mesmo com dores no ombro. Sua esposa, em estado de choque também desceu da ambulância e andou pelo local.

Por conta do acidente, um engarrafamento de 3 quilômetros se formou na via. Um guincho foi chamando e o veículo já foi retirado da BR.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.