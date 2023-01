Tamanduá-bandeira é capturado em posto de combustível em Miranda

Os Policiais Militares Ambientais de Miranda capturaram ontem (30) à noite, um tamanduá-bandeira em um posto de combustível, localizado no centro da cidade de Miranda, distante a 194 quilômetros de Campo Grande.

A equipe foi acionada por um funcionário do comércio, que informou que o animal estava dentro da borracharia do posto. Ao chegarem no local, os agentes realizaram a captura do tamanduá, o colocando em uma jaula de contenção.

O tamanduá foi atendido por uma médica veterinária, sendo constatado que ele era jovem e não possuía ferimentos. O animal foi solto no mesmo dia em uma área de vegetação distante da cidade.

