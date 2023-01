Câmara receberá dois suplentes em fevereiro

O retorno na Casa de Leis da Capital no dia 02 de fevereiro contará com dois suplentes, já velhos conhecidos da Câmara que deverão assumir as vagas do vereador João Cesar Mato Grosso (PSDB), e da Camila Jara (PT).

Ademir Santana (PSDB) é quem deve assumir na cadeira do vereador que irá para Assembleia Legislativa na vaga de Pedro Caravina que aceitou o desafio de assumir uma secretária no governo tucano.

Já a suplente da vereadora que foi eleita a deputada federal, Camila Jara e ocupando a cadeira continuando a ser a única mulher no parlamento será Luiza Ribeiro (PT).

Os dois suplentes: Ademir Santana e Luiza Ribeiro assumirão no retorno parlamentar.

