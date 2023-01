Os apostadores do último sábado (7), do concurso 2.552 não tiveram tanta sorte porque o prêmio da Mega-Sena acumulou.

Confira as dezenas sorteadas: 05 – 24 – 25 – 33 – 38 – 41. Nesta jogada foram: 5 acertos: 62 apostas levaram R$ 43.395,55 cada e 4 acertos: 4.644 levaram R$ 827,64 cada.

O próximo jogo acontece na quarta-feira (11) de janeiro.

