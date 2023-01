Fábio Trad aguarda vaga na Justiça, CGU ou setor da Agricultura

Por Rayane Santa Cruz

O deputado federal Fábio Trad (PSD) termina o mandato em 31 de janeiro e a expectativa é de que seja nomeado para cargo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O PSD, partido de Gilberto Kassab, articula um posto para o advogado, que apoiou a campanha de Lula no segundo turno. Trad não se reelegeu para deputado federal, apesar de ter tido mais de 40 mil votos em Mato Grosso do Sul. A legenda já ganhou três pastas na gestão Lula: da Agricultura, Pesca e Minas e Energia.

Ao jornal O Estado, o deputado informou que as definições sobre a nomeação ocorrem nos próximos dias. “Não, ainda nada definido. Isso deve ficar mais pro fim do mês porque o mandato se encerra em 31 de janeiro”, disse ele, que complementou que deve ocupar vaga no Ministério da Justiça, ou na CGU (Controladoria-Geral da União) ou no setor jurídico da pasta da Agricultura. Agora, o PSD aguarda um posicionamento do Governo Lula.

O deputado está com boas expectativas. Durante o seu mandato, Fábio Trad foi um dos poucos da bancada a tecer críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Defensor de pautas progressistas, ele muitas vezes fez oposição ao Executivo.

Trad ficou conhecido em seus trabalhos jurídicos e fez relatorias de diversos projetos analisados na Câmara. Nas eleições de outubro, os dois irmãos políticos, Nelsinho e Marquinhos Trad, preferiram apoiar Jair Bolsonaro. (PL), derrotado na eleição.

