Câmara pauta urgência para votar decreto que pode anular mudanças no IOF, mesmo após recuo do governo

Deputados querem barrar medidas do Executivo, mesmo após redução no impacto da alta do imposto

Mesmo após a reedição do decreto que suaviza os efeitos do aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a Câmara dos Deputados decidiu pautar para a próxima segunda-feira (16) a votação da urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 313, que pode derrubar a medida do Executivo. A proposta, se aprovada em definitivo, anulará o novo texto publicado pelo governo federal nesta semana e restabelecerá o decreto anterior — ainda mais agressivo em termos de arrecadação.

O movimento do Legislativo ocorre apesar das alterações feitas pelo governo, que publicou nova versão do decreto na quarta-feira (11), com alíquotas reduzidas em relação ao texto original de maio. O objetivo do Palácio do Planalto, ao elevar o IOF, era cumprir a meta fiscal de 2025 e compensar os mais de R$ 30 bilhões que já foram bloqueados ou contingenciados do orçamento deste ano.

Segundo o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), a proposta do Executivo não tem respaldo entre os parlamentares. “Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais”, afirmou nesta quinta-feira (12).

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), tentou minimizar o alcance da medida e disse que o texto final do decreto já é resultado de diálogo com os parlamentares. “O que remanesceu no texto é algo que se reporta exclusivamente a operações do mercado financeiro que representam 2% ou 3% das mobilizações em relação a isso. O governo entende a posição adotada por parte da Câmara, mas nós vamos buscar votos para a manutenção dos termos de decreto porque o que ficou do decreto já resulta de um conjunto de diálogos com o ministro Haddad, que o governo teve tanto com a Câmara quanto com Senado”, declarou.

Mesmo com a nova redação, a oposição segue articulando para derrubar tanto o decreto original quanto a versão revisada. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que a estratégia em estudo é tentar unificar as votações. “Estamos vendo com a assessoria da Câmara se seria possível uma apensação para, em uma votação só, derrubar os dois. Não sendo possível, nós votaremos um depois o outro”, disse.

Além do decreto, o governo também editou uma Medida Provisória com o objetivo de buscar novas formas de arrecadação que substituam as perdas com a redução do IOF. A MP ainda precisa tramitar no Congresso.

Para aliados do Planalto, a pauta da urgência do PDL neste momento é incoerente. “Houve uma tentativa de partidos da oposição de marcar uma posição contra o governo. O decreto novo, ao você revogar, volta com o decreto anterior [que tem alíquotas maiores]. Não tem alternativa ao IOF que não a Medida Provisória (MP)”, afirmou o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias.

Caso a urgência seja aprovada na segunda-feira, a análise do mérito do PDL poderá ocorrer em breve. No entanto, mesmo que os deputados aprovem a proposta, a anulação só será efetivada se o Senado também aprovar o projeto.

A disputa gira em torno da necessidade de cumprir o novo arcabouço fiscal. Para alcançar o teto de despesas, o Executivo optou por cortes e ajustes tributários, mas enfrenta resistência entre os parlamentares, que exigem mais cortes de gastos em vez de medidas para elevar impostos. O governo, por sua vez, alerta que novas reduções no orçamento podem afetar áreas essenciais como saúde e educação.

