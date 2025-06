Homem é preso em flagrante por agredir ex-companheira em Corguinho

Vítima relatou ter sido enforcada e empurrada durante discussão; agressor também tinha mandado de prisão por pensão alimentícia

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na terça-feira (11) em Corguinho, a cerca de 100 quilômetros de Campo Grande, após agredir a ex-companheira, de 22 anos. A vítima procurou diretamente a delegacia da cidade para relatar o episódio de violência, ocorrido após uma discussão.

Segundo a mulher, os dois estavam separados havia aproximadamente dois meses, mas o agressor voltou a procurá-la. Durante o reencontro, ele teria iniciado uma discussão, empurrado a vítima e a enforcado. Apesar da agressão, não foram identificadas lesões corporais aparentes.

Após o relato, os policiais de plantão, com apoio da Polícia Militar, foram até o local indicado e prenderam o autor. Ele foi autuado por vias de fato, uma contravenção penal. Na checagem de antecedentes, os agentes também descobriram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia referente a outro relacionamento.

A autoridade policial responsável pelo caso decidiu não arbitrar fiança. A medida considerou o histórico de crimes do agressor, a necessidade de proteger a vítima e de assegurar a eficácia das Medidas Protetivas de Urgência já em vigor.

A Prefeitura de Corguinho foi acionada para prestar apoio à vítima por meio da Assistência Social, oferecendo acolhimento e orientações sobre seus direitos. O homem segue detido e será transferido para uma unidade prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

