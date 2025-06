Vacinação contra a gripe será oferecida no feriado e sábado no centro da Capital

Atendimento no Pátio Central Shopping será das 9h às 16h nos dias 13 e 14 de junho

A população de Campo Grande terá a oportunidade de se vacinar contra a gripe durante o feriado de Santo Antônio, nesta sexta-feira (13), e também no sábado (14), com um ponto de vacinação instalado no Pátio Central Shopping, na Rua Marechal Rondon, nº 1.380, região central da cidade. O atendimento será das 9h às 16h em ambos os dias.

A iniciativa busca facilitar o acesso à vacina para quem enfrenta dificuldades para se imunizar durante a semana em horário comercial. A dose está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade, com foco especial nos públicos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. A medida ocorre em um contexto de cobertura vacinal ainda abaixo do esperado na Capital, conforme metas definidas pelo Ministério da Saúde.

A vacina protege contra os vírus Influenza, causadores da gripe, e é considerada a forma mais eficaz de prevenir complicações associadas à doença. A ação visa reforçar a imunização em um momento em que a circulação de vírus respiratórios tende a aumentar.

