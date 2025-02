Câmara Municipal recebe diretoria do Hospital de Câncer de Campo Grande e reforça compromisso com a oncologia pública

Dr. Victor Rocha lidera esforços da Comissão de Saúde para fortalecer o Hospital de Câncer A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu, na manhã desta quinta-feira (20), a diretoria do Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão (HCAA) para discutir os avanços da instituição na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.

Durante a reunião, os vereadores destacaram a importância do hospital para a população e reforçaram a necessidade de ampliação do suporte financeiro para garantir a continuidade e a expansão dos atendimentos. A visita institucional contou com a presença da presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, e do diretor-financeiro, Amilcar Silva Junior, que apresentaram as principais conquistas recentes, como a inauguração de uma nova ala com 32 leitos modernos e totalmente equipados, dobrando a capacidade de internação da enfermaria do SUS, que hoje possui 34 leitos.

O presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, o Papy, ressaltou o compromisso da Câmara com a saúde pública e destacou o papel do Legislativo na busca por soluções que garantam um atendimento de qualidade à população. “Estamos aqui para fortalecer as parcerias institucionais e garantir que a Comissão de Saúde acompanhe de perto as demandas do setor. O Hospital de Câncer presta um serviço essencial para Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul, e nós, enquanto representantes do povo, temos o dever de lutar por recursos e melhores condições para essa instituição”, afirmou Papy.

Além da ampliação da estrutura hospitalar, também foi anunciada a aquisição do Acelerador Linear, um equipamento fundamental para o tratamento de radioterapia, que proporcionará maior precisão e eficiência no combate ao câncer.

A presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, reforçou a importância da parceria com o poder público para garantir o crescimento do hospital e a continuidade dos atendimentos à população. “O Hospital de Câncer Alfredo Abrão tem uma grande relevância para Mato Grosso do Sul. No ano passado, realizamos mais de 70 mil consultas e ultrapassamos 220 mil procedimentos. Nossa missão é oferecer um atendimento humanizado e de excelência, e essa nova ala reflete esse compromisso, garantindo que mais pacientes tenham acesso ao tratamento com a mesma qualidade encontrada na rede privada. Agradecemos o apoio da Câmara Municipal e reforçamos a necessidade de continuar investindo na saúde oncológica do nosso Estado”, declarou.

Atuação da Comissão de Saúde

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal, presidida pelo vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha, tem acompanhado de perto as necessidades do HCAA e de outras instituições de saúde do município. Durante a reunião, Dr. Victor Rocha enfatizou a importância de um aporte financeiro maior para custeio dos tratamentos oncológicos, principalmente diante da ampliação dos leitos e dos centros cirúrgicos do hospital.

“A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau, é a gestora da Saúde Pública na cidade. Portanto, é fundamental uma repactuação financeira entre os entes federativos para garantir que toda a população do Estado continue sendo atendida com dignidade e qualidade”, destacou.

Dr. Victor Rocha lembrou ainda que, em fevereiro de 2023, propôs a audiência pública “O Hospital do Câncer não pode parar!”, reforçando seu compromisso em lutar pelo equilíbrio financeiro da instituição. Além disso, ressaltou a forte parceria entre o HCAA e o Projeto Casa Rosa, do qual é voluntário, e que já realizou mais de 9 mil atendimentos e diagnosticou 175 casos de câncer de mama.

“O Hospital de Câncer é essencial para milhares de pacientes que dependem do SUS. Enquanto presidente da Comissão de Saúde, reforço que a instituição pode contar conosco para garantir os recursos necessários e manter um atendimento humanizado e de excelência”, afirmou.

Sobre o HCAA O Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão é uma instituição filantrópica privada e referência no tratamento oncológico no Mato Grosso do Sul. Atualmente, atende 72% da demanda oncológica do Estado, o que significa que de cada 10 pacientes com câncer pelo SUS, 7 são tratados no HCAA. Em 2023, foram realizados 206.759 atendimentos, com uma média de 17 mil procedimentos mensais.

Com informações da Assessoria de Imprensa

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram