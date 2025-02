Estudantes pré-selecionadfos no Fies têm até hoje para finalizar inscrição

Prazo termina nesta sexta-feira (21); programa recebeu mais de 493 mil inscrições em 2025

Os estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2025 precisam complementar as informações da inscrição até esta sexta-feira (21). O procedimento deve ser feito online, pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior, na seção do Fies.

Nesta edição, o programa recebeu 493 mil inscrições de 198.579 candidatos, concorrendo a 67.301 vagas em cursos de graduação de instituições privadas. Cada estudante pôde selecionar até três opções de curso.

Coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), o Fies financia mensalidades para estudantes de baixa renda. Atualmente, há duas modalidades: a tradicional, voltada para candidatos com renda familiar bruta de até três salários mínimos por pessoa, e o Fies Social, criado em 2024. Esse novo modelo reserva metade das vagas a estudantes do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), cuja renda familiar per capita seja de até meio salário mínimo. Para esses candidatos, o financiamento pode cobrir até 100% do valor do curso.

Após a complementação da inscrição, os pré-selecionados devem comprovar as informações fornecidas dentro de cinco dias úteis. A entrega dos documentos pode ser feita presencialmente ou de forma digital, diretamente na instituição de ensino para a qual foram convocados.

Já os estudantes que não foram chamados na primeira lista ainda têm chance. Eles entram automaticamente na lista de espera, e a convocação para eventuais vagas será feita entre 25 de fevereiro e 9 de abril.

