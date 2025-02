Prefeitura lança Calendário Esportivo 2025 nesta sexta-feira (21) com evento especial; confira as atrações

A Funesp (Fundação Municipal de Esportes), realizará nesta sexta-feira (21), às 19h, o lançamento do Calendário Esportivo 2025. O evento acontecerá no Rádio Clube Cidade e contará com apresentações musicais, dança e a premiação dos destaques do esporte em 2024.

O novo calendário traz um planejamento ampliado, com a inclusão de novas modalidades e eventos, como a 1ª Corrida de Rua de Campo Grande, prevista para agosto, em comemoração ao aniversário da cidade. O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, reforça que o objetivo é garantir ainda mais acesso ao esporte e promover um estilo de vida saudável para toda a população.

O campeão paralímpico Yeltsin Jacques também estará presente, ressaltando a importância do incentivo ao esporte para todas as idades e públicos. Outro convidado para participar desse momento importante para o esporte em Campo Grande é o judoca Tiago Camilo, campeão mundial e medalhista olímpico de Sydney 2000 e Pequim 2008.

Tiago Camilo, que também é tri-campeão dos jogos Pan-Americanos 2007, 2011 e 2015 é parceiro da Prefeitura de Campo Grande, por meio do Instituto Tiago Camilo, que transforma vidas por meio do judô. A entidade atua em colaboração junto à Funesp, oferecendo oficinas de judô no Parque Jacques da Luz.

Serviço

Data: 21 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Salão de Festas do Rádio Clube Cidade

Endereço: Rua Padre João Crippa, 1.280 – Centro

Com Prefeitura de Campo Grande