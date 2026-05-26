Câmara Municipal de Jardim realiza palestra de conscientização do Maio Laranja

A Câmara Municipal de Jardim realizou nesta terça-feira (26), às 8 horas, uma importante ação de conscientização dentro da campanha Maio Laranja 2026, movimento nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com o tema “Juntos no Combate Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, o evento contou com palestra da assistente social Marinalva Jesus da Silva, que abordou a importância da prevenção, da denúncia e do fortalecimento da rede de proteção às vítimas.

A presidente da Câmara, Tereza Moreira, destacou a necessidade da união no enfrentamento deste tipo de crime.

“Quando o Poder Legislativo, o Executivo com a Educação, Saúde, Assistência Social, CMDCA,Conselho Tutelar e Poder Judiciário caminham alinhados, conseguimos fortalecer a rede de proteção e salvar vidas. O silêncio jamais pode ser maior que a proteção das nossas crianças”, afirmou a presidente.

Durante o evento, a vereadora Andrea Insfran chamou atenção para os perigos presentes no ambiente digital, alertando pais e responsáveis sobre conteúdos, abordagens e simbologias ocultas utilizadas para atrair crianças e adolescentes nas redes sociais.

Segundo a vereadora, o acompanhamento familiar e o diálogo são essenciais para proteger os jovens diante das ameaças virtuais.

“As famílias precisam estar atentas. Hoje, muitos riscos entram dentro de casa através da tela do celular. Existem mensagens, símbolos e falsas tendências que podem aproximar crianças de situações perigosas. Informação e diálogo são fundamentais”, ressaltou Andrea Insfran.

O evento contou ainda com a presença do Sargento KOP, Nisroque da Silva Soares, presidente do Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim que trouxe os alunos da patrulha para participarem do evento assim reforçando o compromisso coletivo em defesa da infância e da adolescência.

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