Foragido de MS por não pagar pensão alimentícia vai preso no Tocantins

Mandado foi expedido em Invinhema e homem foi capturado em Gurupi em abordagem policial

No último sábado (23), foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), um homem de 46 anos com ordem ordem judicial de prisão por não pagamento de pensaõ alimnetícia, em Gurupiri, Tocantins.

O homem foi deitdo no período da tarde, por volta das 14 horas e 30 minutos, no km 666 da BR-153, outra equipe da PRF realizava uma fiscalização quando identificou um motorista de 46 anos com mandado de prisão civil em aberto por dívida de pensão alimentícia.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara de Ivinhema, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) com validade até dezembro de 2027, determinando o cumprimento de 60 dias de prisão civil.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi/TO para os procedimentos legais e comunicação ao juízo responsável.

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