Homem que fazia postagens de conteúdo ofensivo no facebook é indiciado em Brasilândia

Caso envolve publicações consideradas discriminatórias e com incentivo à violência; investigação foi concluída e encaminhada à Justiça

Em Brasilândias, as publicações feitas nas redes sociais por um homem passaram a ser investigadas após a identificação de conteúdos considerados ofensivos e com possível incentivo à violência. As mensagens foram publicadas em um perfil pessoal no Facebook.

De acordo com as informações apuradas, o responsável pelo perfil foi ouvido e confirmou ter feito as postagens. O caso também incluiu relatos de conteúdos com ataques direcionados a negros e homossexuais, além de menções à violência contra animais.

Com o encerramento da investigação, o material foi encaminhado para análise do Ministério Público e do Poder Judiciário, que devem dar andamento às medidas cabíveis.

Vale destacar que conteúdos que incentivem violência, disseminem ódio ou promovam discriminação especialmentequando praticadas em redes sociais e meios de ampla divulgação são passíveis de investigação.

As investigações do caso são foram concluídas e os autos encaminhados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as providências cabíveis.

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