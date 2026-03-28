Câmara marca presença em plantio de mudas no encerramento da COP-15, reforçando legado ambiental na Capital

O encerramento da COP-15, realizado neste sábado (28) em Campo Grande, foi marcado por uma ação concreta de sustentabilidade: o plantio de aproximadamente 250 mudas de árvores no bairro Carandá Bosque, na região norte da Capital. A iniciativa contou com a participação do presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, além dos vereadores Júnior Coringa e Jean Ferreira.

A ação é apontada como o principal legado ambiental urbano da conferência internacional, que reuniu autoridades e representantes de diversos países para discutir a conservação das espécies migratórias e a preservação da biodiversidade. Promovida pela presidência brasileira da COP-15, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado, a atividade reuniu chefes de delegação, convidados e representantes das Partes, reforçando o compromisso coletivo com a sustentabilidade, em consonância com o tema “Conectando a Natureza para Sustentar a Vida”.

Foram plantadas mudas de espécies nativas do Cerrado e também frutíferas, como ipês, jacarandás e angicos, escolhidas pelo papel ecológico no suporte a polinizadores, aves e outras formas de vida silvestre. Além de contribuir para a compensação das emissões de gases de efeito estufa geradas pelo evento, o plantio consolida um novo espaço verde permanente na cidade, funcionando como habitat e refúgio para espécies migratórias, além de fortalecer a conectividade ecológica urbana.

Durante o ato, o presidente da Casa de Leis destacou a importância de transformar o debate ambiental em ações práticas e lembrou iniciativas já implementadas no município.

“É uma honra receber representantes de diversos países em Campo Grande para o encerramento da COP-15. Foram dias de debates importantes para o futuro global do meio ambiente. Em especial, gostaria de lembrar que em 2021 foi sancionada uma lei de minha autoria que institui o pomar urbano, incentivando o plantio de árvores frutíferas na cidade. Isso faz parte da nossa cultura e hoje vemos esse conceito sendo aplicado aqui, com espécies nativas e frutíferas. Campo Grande é reconhecida como a capital mais arborizada do país, e seguimos trabalhando para fortalecer essa característica, sempre com responsabilidade ambiental e pensando nas pessoas”, afirmou Papy.

O evento também contou com a presença do presidente da COP-15 e secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco, da prefeita Adriane Lopes e do secretário de Estado da Semadesc, Jaime Verruck.

A ação dialoga com políticas públicas já em andamento na Capital, como o projeto de implantação de mini florestas em espaços públicos, voltado à ampliação das áreas verdes e à melhoria do uso urbano. A iniciativa também se alinha à diretriz internacional “3-30-300”, que estabelece metas para garantir qualidade de vida por meio da arborização: alcançar 30% de cobertura vegetal nas cidades e assegurar que todo cidadão tenha acesso a um espaço verde a até 300 metros de sua residência.

Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande.

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