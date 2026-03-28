Operário enfrenta Vila Nova em Goiânia pela Copa Centro-Oeste

O Operário volta a campo neste sábado (28) para encarar o Vila Nova, em Goiânia, pela Copa Centro-Oeste. A bola rola às 19h30 (horário de MS), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com transmissão pelo YouTube.

As equipes já se encontraram nesta temporada. No último duelo, houve empate no tempo normal, e o time goiano levou a melhor nos pênaltis.

O representante sul-mato-grossense chega após vitória sobre o Araguaína e segue em sequência de jogos fora de casa.

Depois da partida, a equipe retorna ao Estado já de olho na final do Campeonato Sul-mato-grossense, marcada para quinta-feira (2), em Campo Grande.

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