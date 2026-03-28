Juventude AG, de Dourados, estreia na Copa do Brasil de Futsal neste sábado em Anápolis

Equipe sul-mato-grossense enfrenta o Instituto SET fora de casa e inicia participação inédita na competição nacional

O Juventude AG, de Dourados, estreia neste sábado (28) na Copa do Brasil de Futsal. A equipe enfrenta o Instituto SET, em Anápolis (GO), às 18h, no horário de Mato Grosso do Sul.

A delegação chegou à cidade na sexta-feira (27) e realizou treino na manhã de hoje, encerrando a preparação para o primeiro compromisso. A partida marca o início da campanha do time na competição, que ainda prevê outros jogos nas próximas semanas. Um deles já está definido: será no dia 8 de abril, em Dourados, no ginásio municipal Ulysses Guimarães.

A Copa do Brasil é organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e reúne 30 clubes de todo o país. O formato é eliminatório, com confrontos de ida e volta.

Iniciada em 13 de março, a competição já tem três equipes classificadas para a segunda fase: Minas Tênis Clube (MG), Náutico Sangue de Boi (AM) e Jaraguá Futsal (SC).

Na temporada, o Juventude AG conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Setesc e Fundesporte, da Prefeitura de Dourados, via Funed, além de patrocinadores da iniciativa privada.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.