Câmara exonera 12 assessores de vereador Claudinho Serra

Nesta segunda-feira (20), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o “Carlão” (PSB), publicou a exoneração de 12 assessores que trabalhavam no gabinete do vereador Claudinho Serra. A medida, válida a partir de 15 de maio, ocorre em meio à espera por uma definição sobre quem ocupará a vaga deixada pelo vereador afastado.

Desde a semana passada, Carlão aguarda uma resposta do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sobre qual suplente deve assumir a cadeira de Claudinho. Inicialmente, o suplente convocado foi Lívio Leite (União), ex-vereador, mas sua posse foi suspensa devido a uma disputa judicial com Gian Sandim (PSDB), outro suplente que reivindica a vaga.

Com a possibilidade de Lívio Leite não assumir, Carlão considera convocar Júnior Longo, que migrou do PSDB para o Republicanos. Caso Longo também não assuma, o próximo na lista é Wellington de Oliveira, que retornou ao PSDB após uma breve passagem pelo PL. Outros suplentes na lista são Antônio Cruz e Cida Amaral, que mudaram para o MDB e Republicanos, respectivamente, além de Gian Sandim, que permanece no ninho tucano.

