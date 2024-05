Mirassol derrota Ituano e assume 4ª posição da Série B do Brasileiro

O Mirassol derrotou o Ituano por 2 a 0, na tarde deste domingo (19) no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, para assumir a 4ª posição da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo o Leão chegou aos 11 pontos, quatro a menos do que o líder Santos, que goleou o Brusque por 4 a 0 na Vila Belmiro neste domingo. Já o Galo de Itu permanece na lanterna da competição com apenas três pontos após o revés.

Depois de um primeiro tempo com oportunidades para as duas equipes, o Mirassol conseguiu aproveitar as oportunidades que surgiram após o intervalo para garantir a vitória. O Leão abriu o placar aos 22 minutos, quando o atacante Dellatorre teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do gol após grande jogada de Fernandinho pela ponta esquerda.

Aos 31 Danielzinho cobrou falta com maestria para sacramentar o triunfo do Leão, que tem como próximo adversário na Série B o Amazonas.

