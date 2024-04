Vereador Claudinho Serra pede afastamento da Câmara

O vereador Claudinho Serra (PSDB), que está usando tornozeleira eletrônica, apresentou atestado de saúde e deve se afastar do trabalho por 30 dias, por conta de problemas adquiridos após o período de prisão.

O vereador conseguiu habeas corpus na última sexta-feira(26) e já pode voltar para a Câmara, após faltar a sete sessões por conta da prisão.

Se faltasse a mais três dias, Claudinho seria afastado automaticamente da Câmara. A sessão desta terça-feira (30), na Câmara de Campo Grande, é marcada pela expectativa em relação ao retorno do vereador, que ficou afastado por sete sessões da Casa de Leis.

Com o pedido de licença do vereador Claudinho, resta saber se o presidente da Câmara, Carlão Borges (PSB), deverá convocar um suplente.

Na segunda-feira(29) um morador da Capital apresentou um pedido de cassação de Claudinho Serra, que será analisado pela Procuradoria Jurídica da Câmara. Se os procuradores considerarem o pedido legal, vai para votação na Câmara. Caso contrário, será arquivado pela presidência.

Segundo denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), Claudinho Serra era o responsável por chefiar suposta quadrilha instalada em Sidrolândia. Ainda segundo o MPE, foram reveladas várias provas concretas da existência outros esquemas chefiados por Cláudio Serra que estão em pleno funcionamento, denotando-se a firme e ininterrupta atuação criminosa que há anos atua no município de Sidrolândia, fraudando licitações e contratos públicos, corrompendo servidores públicos e causando enorme prejuízo ao erário público.

