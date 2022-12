Câmara emite afastamento de Sandro Benites

A prefeitura municipal da Capital não divulgou no Diário Oficial a nomeação do vereador Sandro Benites (Patriota), mas a Câmara já emitiu o afastamento do vereador, hoje (5), para assumir a pasta de Saúde.

A decisão do vereador de ir para a secretaria tem o ônus de receber um valor menor salarial do que hoje ele recebe na Câmara. Segundo o site da Transparência da Câmara, o vereador recebe R$ 18.091-76 e, no caso de Benites, com os descontos, a última remuneração como parlamentar em dezembro foi de R$ 14.037,76. Já como secretário, o valor é de R$ 11.619,70, podendo variar de R$ 7 a R$ 8 mil conforme descontos.

O suplente que assumirá seu cargo é o jovem Paulo Lands (Patriota).

