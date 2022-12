Brasil x Coréia do Sul: veja informações e prováveis escalações

O Brasil enfrenta nesta segunda-feira, às 15h, a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo no estádio 974, em Doha, no Catar. Quem perder dá adeus à competição. Em caso de empate, o jogo irá para a prorrogação. Se persistir a igualdade, a decisão será nos pênaltis. A partida terá transmissão da ao vivo na Globo, CazeTV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).

A Seleção Brasileira avançou em primeiro lugar pelo grupo G e enfrenta a Coréia do Sul, segunda colocada pelo grupo H. A equipe de Tite vem de derrota com reservas para Camarões, no fim da primeira fase, e terá reforços importantes: Danilo e Neymar, recuperados de lesões sofridas na estreia. Alex Telles e Gabriel Jesus, por outro lado, foram cortados por problemas no joelho.

Histórico

O jogo de hoje não permite erros. O time deve entrar com máxima atenção para sair com a vitória. Será a primeira vez que o Brasil encara uma seleção asiática na fase mata-mata. Quem vencer a partida irá enfrentar o vencedor do jogo entre Japão e Croácia nas quartas de final.

O último encontro entre os dois não faz muito tempo: em 2 de junho deste ano, a Seleção Brasileira foi a Seul enfrentar os “Guerreiros” asiáticos. A partida foi um festival de gols, com seis no total, sendo 5 x 1 para o time brasileiro.

Prováveis escalações

Brasil:

Desfalques desde que sofreram lesões contra a Sérvia, na estreia da Copa, Danilo e Neymar estão recuperados e devem ser titulares. O defensor, inclusive, é parte importante para resolver o problema na lateral esquerda, já que Alex Sandro, lesionado, e Alex Telles, cortado, estão fora.

Entretanto, Danilo deve jogar improvisado na lateral direita. Militão deve jogar na lateral esquerda, posição já jogou nessa Copa.

Tirando as laterais, o time deve ser o mesmo que fez o jogo de estreia na competição.

Time provável: Alisson, Éder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior

Coréia do Sul:

Os sul-coreanos devem ter seu elenco completo à disposição de Paulo Bento. Lesionado na estreia, o zagueiro Min-Jae Kim foi poupado contra Portugal e participou da única sessão de treinamentos da equipe antes das oitavas. Além dele, o meia Hee-Chan Hwang perdeu os dois primeiros jogos com lesão, mas entrou no segundo tempo na terceira partida e marcou o gol decisivo. Assim, reconquistou sua posição no time titular.

Time provável: Seung-Gyu Kim, Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Young-Gwon Kim e Jin-Su Kim; In-Beom Hwang e Woo-Young Jung; Hee-Chan Hwang, Kang-In Lee e Heung-Min Son; Gue-Sung Cho.

