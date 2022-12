Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Surpresas gostosas, presentes e imprevistos marcarão a semana, que cobrará respostas rápidas e decisões de última hora. Valerá ter um plano B, caso algo não dê certo, para garantir as férias do fim de ano. Desistir não será uma opção para você, embora Marte retrógrado acenda alertas sobre complicações nos deslocamentos, na documentação e nas comunicações. Verifique informações em detalhes.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Aproveite esta semana para aprofundar amizades num novo grupo, ampliar a participação social e abrir portas para um futuro promissor. Você poderá mudar de planos e promover uma verdadeira revolução em sua vida. A fase não trará tantas garantias; uma nova proposta profissional será “pagar para ver”. Negociações financeiras, embora atraentes, caminharão devagar. Amadureça ideias.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sonhos com uma viagem causarão distrações. Você poderá tomar decisões por impulso ou esperar por melhores condições; dependerá do seu grau de paciência, que anda bem curto com Marte retrógrado em Gêmeos. A semana trará conexões profissionais, mais poder e propostas atraentes. Valerá esclarecer expectativas, contratos e não dar margem a confusões nos relacionamentos.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Novidades de uma amizade reforçarão a vontade de promover uma grande mudança e dar novo sentido à vida. Conexões internacionais ou com mestres e autoridades abrirão portas na carreira. Aproveite a semana para divulgar o trabalho em outra localidade e expandir horizontes. Viagem e novas atividades trarão mais motivação; desenhe planos e se organize. A saúde melhorará.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Dê uma virada de vida. A semana trará poder, popularidade, inovações na carreira e sucesso nos empreendimentos. Invista em melhor qualidade de vida e mude seu futuro. Um plano de mudança ganhará força: avalie detalhes, custos, ganhos e perdas, pois o saldo será positivo. Determine prioridades, escolha as companhias a dedo e evite compromissos sociais desconfortáveis. Limites ficarão claros.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Planos serão alterados ou adiados nesta semana, que será agitada no trabalho e na vida familiar. Com um pouco de flexibilidade, você conseguirá dar conta de novas demandas e imprevistos sem perder a calma. Aprenda com o passado e evite julgamentos precipitados. Mudanças virão para melhor, mesmo que num primeiro momento pareçam desconfortáveis. Um antigo relacionamento poderá retornar.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Pense positivo e avalie novas possibilidades. Você poderá vencer uma disputa ou elevar seu patamar no trabalho. Estudos, comunicações e contatos estarão aquecidos. Conte com ótimo desempenho em negociações comerciais, provas, entrevistas e apresentações; os resultados serão surpreendentes nesta semana. Se quiser ser mais feliz no amor e na carreira, invista em você. Poder pessoal em alta!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Proteja seu patrimônio: não será o momento de correr riscos e de gastar sem pensar. Aproveite a semana para planejar compras, investimentos e pagamentos. Você poderá recuperar o que julgava perdido e dar mais segurança à família. Troque o prazer imediato pela construção de um futuro estável. Novidades, surpresas e imprevistos no amor. Saiba se adaptar a novas condições.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Improvise, encontre soluções originais e surpreenda no trabalho. A semana trará uma proposta inesperada, que poderá alterar a rotina repentinamente e acelerar decisões. Comece um novo ciclo de vida, com mais liberdade de agenda, conforto e prazeres diferentes. Você poderá firmar acordos com a família ou pares e conquistar mais independência. Realize um velho sonho!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Chegou a hora de se dar novas chances, reinventar a vida e exercer seus talentos. A semana trará encerramento de um longo ciclo e a promessa de uma estabilidade maior. Relaxe, curta o momento, crie novos projetos e retome atividades para o seu bem-estar. Terapias e cuidados de saúde darão bons resultados nesta fase de autoconhecimento e de interiorização. Criatividade e amor em alta!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A semana trará decisões firmes, encerramento de dinâmicas do passado e trocas enriquecedoras. Planos de longo prazo definirão mudanças e reestruturações de vida. Aprove um projeto, fortaleça sua posição e motive a equipe. Atividades de grupo ganharão uma dose maior de energia. Explore seus talentos e brilhe. Valerá aumentar a exposição e o protagonismo. Abrace causas e faça a diferença!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Expanda o projeto de vida, fortaleça a posição profissional e brilhe em eventos. A semana trará visibilidade, prestígio e sucesso na carreira. Um novo empreendimento ganhará impulso com suas iniciativas e conquistas de parceiros. Renove conceitos, afaste a negatividade e elimine inseguranças. Palavras terão poder de abrir caminhos e atrair oportunidades. Conte com empatia em novas relações!

