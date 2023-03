Câmara é evacuada após sobrecarga de energia e cheiro de queimado

Segundo Dourados News, houve um problema elétrico queimando os equipamentos. Um dos cabos chegou a derreter, causando forte cheiro de queimado. Não houve feridos no local e todos já deixaram o imóvel.

De acordo com o coronel Douglas Oliveira dos Santos, do Corpo de Bombeiros, não há constatação de incêndio no imóvel, porém, alguns reparos serão necessários na rede elétrica.

Reforma no prédio

A reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Dourados está determinada para começar em menos de dois meses e a nova estrutura contará com diversas modificações.

A obra, orçada inicialmente em R$ 17,3 milhões, terá um prédio anexo onde ficará o setor administrativo, estacionamento subterrâneo e ampliação no espaço de gabinetes, passando dos atuais 19 para 21.

