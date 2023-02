Um dos autores de chacina em bar é preso; o outro morreu em confronto com a polícia

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, acaba de se entregar para a Polícia Civil. Ele é um dos envolvidos nos assassinatos de 7 pessoas em um bar, na última terça-feira (21), em Sinop. O sul-mato-grossense Josué Ramos Tenório, de 48 anos, era uma das vítimas.

Conforme apuração de um jornal local, após o mandado de prisão ser expedido pelo judiciário,uma equipe policial se deslocou até a residência onde o atirador estava, na rua Projetada R, no bairro Jardim Califórnia. O homem foi conduzido à delegacia, informa o jornal Só Notícias.

De acordo com o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Bráulio Junqueira, Edgar teve tempo de encontrar um advogado e negociar sua rendição. “Ontem o advogado entrou em contato e se prontificou a apresentar o Edgar. Conversamos e alinhamos a melhor estratégia, fez algumas exigências, entre elas a presença da imprensa e que ele estivesse junto com a equipe dele, para garantir a integridade. Nós deslocamos até o local indicado por ele e efetuamos a prisão”.

O delegado também reforçou que os acusados possuem passagens criminais. “O Ezequias que faleceu tinha várias passagens, as mais graves era roubo, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha, além de ameaça e lesão corporal. Já o Edgar tem duas passagens, por ameaça e lesão corporal, no âmbito de violência doméstica”, concluiu.

Segundo suspeito

Na tarde de quarta-feira (22), o outro envolvido, Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos, morreu em confronto com a polícia.

A morte foi confirmada pela cúpula da PM (Polícia Militar) e Polícia Civil em Sinop, durante entrevista coletiva. “Chegamos através de informação de um dos suspeitos, se tratando do Ezequias que possui diversas passagens. Ele entrou em confronto com a equipe em uma área de mata. Ele foi levado às pressas, pelas informações que recebemos veio a óbito”, relatou o coronel Sodré, comandante regional da PM, em Sinop-MT.

Vítimas

Josué Ramos Tenório era natural de Fátima do Sul, município localizado a 249 km de Campo Grande, e tinha uma distribuidora de frutas em Rondonópolis.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens e lamentaram a morte de Josué. “Fatimassulense Josué Ramos, meu cunhado, uma das vítimas do #massacre ocorrido hoje em Sinop. Absurdo da loucura. Meus sentimentos a esposa Mariza Dias, Michelle Dias, Ramos Tenório”, comentou Vanda Rosa.

Entre as vítimas, também está Elizeu Santos da Silva, 47 anos, Orisberto Pereira Sousa, 38 anos, Adriano Balbinote, 46, o dono do bar Maciel Bruno de Andrade Costa, 35, Getúlio Rodrigues Frazão Junior, 36, e sua filha, de 12 anos.

O caso

Sete pessoas morreram em chacina ocorrida na última terça-feira (21), em um bar no Bairro Lisboa, no município de Sinop, no Mato Grosso. De acordo com PM (Polícia Militar) de Sinop, as mortes ocorreram após uma desavença em jogo de baralho e sinuca no estabelecimento, no qual haviam apostas altas de dinheiro.

Quatro pessoas faleceram no interior do bar. Duas pessoas caíram mortas, na calçada e na rua, conforme apuração de um jornal local.

Com informações do jornal Só Notícias

