Rochedinho deve virar Polo das Flores após projeto

A Prefeitura de Campo Grande lançou um projeto na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, nesta terça-feira (4), com o objetivo de transformar o distrito de Rochedinho em um Polo das Flores. Para viabilizar o projeto, a escola recebeu uma área de 10 hectares para o cultivo e manejo de flores. Alunos do 6° ao 9° ano já estão estudando sobre o tema desde o início do ano letivo.

Segundo o diretor da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, Francisley Galdino Silva, o projeto terá um enfoque pedagógico e será uma oportunidade para estimular o empreendedorismo.

““A escola vai fazer a produção de plantas ornamentais para distribuir para Campo Grande. A parte teórica já acontece desde o começo do ano letivo. Acredito que em dois meses, já colocaremos em prática”.

“Desde o início do ano, os alunos estão aprendendo sobre o cultivo e manejo. Eles vão ter a vivência na prática e isso ajuda a desenvolvê-los. Vamos com certeza ser referência com este projeto”, acrescentou o secretário de Educação, Lucas Henrique Bittencourt.

A área onde as flores serão cultivadas foi cedida por ex-alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.