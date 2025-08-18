Jovem é ferido com facão em fazenda de Porto Murtinho

Vítima de 23 anos recebeu atendimento emergencial e aguarda transferência para a Capital



Um jovem de 23 anos foi vítima de tentativa de homicídio em uma fazenda na zona rural de Porto Murtinho. às margens da MS-458, na noite de domingo (17). De acordo com informações, dois funcionários se desentenderam, e a vítima foi atingida por golpes de facão, sofrendo ferimentos no abdômen, na mão esquerda e na coxa, perdendo muito sangue.

A vítima recebeu atendimento inicial no local e foi transportada em viatura até o hospital do município de Bonito, a cerca de 150 quilômetros, em estrada de chão. Durante o trajeto, apresentou paradas respiratórias, mas foi mantida viva até a chegada à unidade de saúde, onde permaneceu sob cuidados médicos e aguardava transferência para a Capital.

O autor, de 25 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jardim. O facão utilizado na agressão foi apreendido.

