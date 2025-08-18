Ministra da Cultura vem a Campo Grande para inaugurar CEU da Cultura Lageado

Espaço cultural e esportivo de 7 mil m² oferecerá atividades esportivas, artísticas e sociais à população

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, vem a Campo Grande nesta terça-feira (19) para inaugurar o CEU da Cultura Lageado, às 14h, na Rua Maria Del Horno Samper, no Parque do Sol, Parque do Lageado. O complexo, resultado da parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e o Governo Federal, foi viabilizado com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções e integrará as comemorações dos 126 anos da capital.

Com 7 mil m², o CEU Lageado reúne diversas opções de lazer, cultura e esporte. O espaço conta com salas multiuso, biblioteca com telecentro, cineteatro com 125 lugares, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, jogos de mesa, pista de caminhada e ainda área para funcionamento de um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

A ministra Margareth Menezes destacou a importância do projeto. “Os CEUs da Cultura são de grande importância na transformação de territórios onde há pouco ou nenhum acesso à cultura. São polos de múltiplas funções, o que reforça sua relevância para o desenvolvimento humano. Por isso, é uma grande alegria ver que moradores de Campo Grande também passam a contar com um desses espaços”, afirmou.

A inauguração contará com a presença da prefeita Adriane Lopes, da vice-prefeita Camilla Nascimento, da subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais do Ministério da Cultura, Cecília Gomes de Sá, e outras autoridades. O evento também terá apresentações artísticas, incluindo a Orquestra da Comunidade Indígena Marçal de Souza, reforçando o papel do CEU como polo cultural e social para a comunidade local.

