Médico brasileiro morre em acidente em Lima enquanto acompanhava final da Libertadores

A viagem dos sonhos do médico urologista Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, terminou em tragédia na manhã deste sábado (29), em Lima, no Peru. Torcedor apaixonado do Palmeiras, ele havia atravessado o continente para acompanhar a final da Copa Libertadores contra o Flamengo, marcada para as 18h (de Brasília), no Estádio Monumental.

Morador de Limeira, no interior de São Paulo, Cauê estava na capital peruana desde os dias que antecederam a decisão. A viagem era a realização de um desejo antigo: ver o time do coração disputar uma final continental das arquibancadas, vestido de verde. Nas redes sociais, ele compartilhava momentos de sua rotina como médico e a ansiedade pela partida.

Segundo o chefe da Polícia Nacional do Peru, Enrique Felipe Monrroy, o brasileiro morreu após bater a cabeça na Ponte Bajada, em Miraflores, um dos bairros mais turísticos de Lima. Cauê estava no segundo andar de um ônibus turístico aberto quando o veículo passou por baixo da estrutura.

Testemunhas relataram que torcedores estavam em pé e não perceberam a aproximação da ponte. Um médico que estava no local prestou os primeiros socorros, mas Cauê perdeu muito sangue e não resistiu aos ferimentos.

Uma vida dedicada à medicina e ao Palmeiras

Discreto fora do ambiente profissional, Cauê atuava como médico urologista em consultórios particulares nas cidades de Limeira e Campinas. Amigos o descrevem como alguém movido por duas grandes paixões: a medicina e o Palmeiras. O amigo e torcedor Rafael Spadoni, que viajava com ele, publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais:

“Nossa viagem estava sendo tão especial. Era para ser uma comemoração, uma aventura nossa, cheia de risadas, esperança e companheirismo. Mas, no meio dessa alegria, a tragédia nos golpeou. Você partiu de repente, deixando um vazio impossível de aceitar. Sua memória vai me acompanhar onde quer que eu vá. E naquele dia que imaginamos de glória na arquibancada, vai estar você comigo, na lembrança, no coração, como se nunca tivesse partido.”

A morte de Cauê repercutiu rapidamente entre torcedores que já estavam em Lima e entre palmeirenses no Brasil. O Palmeiras divulgou nota oficial lamentando a perda e manifestando solidariedade aos familiares e amigos. A tragédia transformou o clima de festa e expectativa pela final em um ambiente de profunda consternação. Muitos torcedores relataram estar abalados com o acidente justamente no dia em que o clube disputa seu título continental.

A grande decisão da Libertadores segue marcada para esta noite, mas o dia, que deveria ser de euforia para Cauê e seus amigos, tornou-se símbolo de luto entre os palmeirenses presentes no Peru.

Com informações do SCC10

