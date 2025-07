Câmara de Campo Grande acelera votações e prepara sessão para LDO antes do recesso

Com a aproximação do recesso parlamentar, previsto para iniciar em 15 de julho, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), afirmou que a Casa de Leis se prepara para um esforço concentrado com o objetivo de “limpar a pauta” de votações pendentes. A intenção, segundo ele, é garantir que projetos importantes sejam analisados antes da pausa nas sessões ordinárias.

“Com certeza, a gente já está preparando isso. Quinta-feira (03) vamos entrar com a LDO, porque eu preciso de uma sessão só para votar ela, então, quinta-feira não terá nada além da LDO, e aí nos sobram três sessões para limpar a pauta”, declarou o parlamentar.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) será votada em sessão extraordinária, exigência legal que antecede o recesso. Além dela, Papy destacou outros projetos relevantes que devem ser analisados ainda neste primeiro semestre. Entre eles, uma proposta relacionada à planta genérica para fins urbanísticos, vetos do Executivo, projetos de vereadores e uma lei sobre o ISS (Imposto Sobre Serviços).

“Tem bastante coisa para votar. Acho que o Executivo vai mandar algumas leis também para poder desafogar eles. Então tem bastante coisa para votar nos próximos dias”, completou.

O recesso parlamentar da Câmara de Campo Grande vai de 15 de julho a 1º de agosto. Durante esse período, embora não ocorram sessões ordinárias nem audiências públicas, o funcionamento administrativo da Casa continua normalmente.

Por Brunna Paula

