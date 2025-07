Vacinação contra sorogrupos de meningite é ampliada para crianças de 12 meses em MS

Estado já recebeu 50 mil doses da vacina ACWY; nova estratégia amplia proteção contra formas graves da doença

Teve início nesta terça-feira (1º), em Mato Grosso do Sul, a aplicação da vacina meningocócica ACWY como dose de reforço para crianças de 12 meses. A medida segue orientação do Ministério da Saúde e visa proteger contra os sorotipos A, C, W e Y da bactéria que causa a meningite.

A imunização já está sendo feita em todo país, contudo, de acordo com a Chefe do Serviço de Imunização da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Ananda Luz, esse novo imunizante, que já era oferecido em clínicas particulares e passou a fazer parte do calendário do SUS (Sistema Únicos de Saúde) não substitui a meningocócica C no calendário infantil, que deve ser tomada por crianças que tenham seis meses de idade.

A ampliação tem como base a Nota Técnica nº 77/2025, que reformula o esquema vacinal com foco na prevenção das formas mais graves da doença. Antes da mudança, a vacina ACWY era aplicada na rede pública apenas em adolescentes de 11 a 14 anos. Agora, passa a ser ofertada também aos bebês no primeiro ano de vida, com aplicação da dose de reforço aos 12 meses.

Ananda Luz explica que, ao longo dos anos, foi observado que, além do tipo C da meningite, as crianças nesta faixa etária também estavam apresentando os tipos A, W e Y, o que levou ao Ministério da Saúde a decidir pela ampliação.

“A gente já tinha a vacina para meningite C no calendário público, pelo Programa Nacional de Imunização há alguns anos, mas ela protege apenas contra este tipo da doença. Então, o Ministério da Saúde observou a necessidade de ampliação dada a prevalência de casos causados também pelos sorogrupos A, W e Y nessa faixa etária”, explica Ananda.

A Chefe de Imunização ainda esclarece que essa ampliação é necessária especialmente para evitar a disseminação da doença entre as crianças, quando a meningite bacteriana apresenta uma maior letalidade. Ananda ainda ressalta que, mesmo com esta dose, ainda é preciso que adolescentes de 11 a 14 anos também tomem o imunizante.

Campo Grande já está vacinando

Em Campo Grande, a Sesau confirmou que todas as 74 USFs (Unidades de Saúde da Família) estão abastecidas com a nova vacina. Em nota enviada ao Jornal O Estado, a pasta informou que mantém contato com a SES para garantir o reabastecimento conforme a demanda.

A vacinação está disponível sem necessidade de agendamento. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação da criança e dos pais ou responsáveis. Embora a carteira de vacinação seja recomendada, a ausência do documento não impede a aplicação da vacina.

A prefeitura também informou que fará busca ativa das crianças que ainda não tomaram o reforço aos 12 meses e que equipes de comunicação da Sesau intensificarão a divulgação da campanha.

Nos casos em que a família tiver dúvidas se a criança nesta faixa etária já está imunizada ou ainda precisa tomar a vacina basta ir ao posto de saúde mais próximo. Lá, técnicos treinados para vacinação poderão informar qual o status de imunização da criança.

Distribuição já começou e atende todos os municípios

Segundo a SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde), Mato Grosso do Sul já recebeu cerca de 50 mil doses da vacina ACWY, sendo 25 mil apenas na última remessa enviada pelo Ministério da Saúde. A estimativa é que 44.118 crianças de 12 meses formem o público-alvo da nova etapa de imunização em todo o estado.

A distribuição das doses aos 79 municípios já está em andamento e segue durante o mês de julho. A logística é feita mensalmente pela SES, que leva os imunizantes de rotina aos núcleos regionais de saúde e às secretarias municipais.

De acordo com a pasta, o estoque atual é suficiente para atender toda a demanda inicial. “O quantitativo atual disponível é suficiente para atendimento à atualização em todos os municípios”, destacando que novas remessas seguirão sendo entregues regularmente pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Estado mantém cobertura acima de 100%

A cobertura vacinal contra meningite em Mato Grosso do Sul atingiu 100,53% em 2024, resultado que o governo estadual busca manter com a nova estratégia. A substituição da vacina C pela ACWY como dose de reforço também integra o trabalho nacional de enfrentamento das meningites até 2030, conforme diretriz da OMS (Organização Mundial da Saúde).

“O Brasil foi o primeiro país a propor um roteiro nacional com ações específicas para o combate às principais causas de meningite bacteriana aguda, como o meningococo, pneumococo, Haemophilus influenzae e streptococcus do grupo B”, reforçou a SES em nota.

O coordenador estadual de imunizações, Frederico de Moraes, destacou a importância da ampliação: “Essa vacina conjugada, que já era ofertada para adolescentes, agora passa a ser aplicada também nas crianças de 12 meses. Essa ampliação é importante porque traz uma proteção adicional contra as meningites e doenças meningocócicas. Isso faz parte de um esforço nacional frente a um compromisso com o enfrentamento das meningites até o ano de 2030, e para nós é de grande valia essa ampliação aqui no Estado”, afirmou.

Alerta às famílias

A SES-MS reforça aos pais e responsáveis a importância de levar seus filhos para que sejam imunizados contra a doença, o que garante não apenas a proteção da criança, mas também de todos que estão ao redor dela, em um esquema conhecido como imunização de rebanho

“É uma vacina que já está disponível em todas as unidades de saúde. O Estado fará o abastecimento dos 79 municípios no decorrer deste mês, e nós chamamos a atenção para que você, pai ou responsável, procure uma unidade de saúde e atualize a caderneta vacinal do seu filho”, alertou Frederico.

Ananda Luz faz coro ao apelo, afirmando que a imunização auxilia a proteger as crianças que, por alguma razão médica não podem ter acesso ao imunizante, além de controlar a circulação da doença, especialmente em ambientes de grande circulação de pessoas, como escolas e creches.

“A imunização controla a circulação dessa doença, o adoecimento, internação e, até mesmo, o óbito, que é comum em crianças menores. Vale ressaltar que a tipo C continua sendo aplicada nas crianças de 3 a 5 meses e, aos 12 meses, a criança precisa repetir a dose com essa conjugada, que também deve ser tomada entre os 11 e 14 anos”, enfatiza.

Contexto nacional

Até junho, o Brasil já havia registrado mais de 4,4 mil casos de meningite, sendo 1.731 do tipo bacteriana, a forma mais grave. A vacinação é considerada a forma mais eficaz de prevenção, sobretudo nos períodos de maior circulação da doença, como o outono e o inverno.

Na rede privada, o custo da dose ACWY varia entre R$320 e R$650, podendo ultrapassar R$1.600, dependendo da marca e da região.

Com a ampliação no SUS, o acesso gratuito à vacina representa um avanço importante para a saúde infantil em todo o país.

Por Suelen Morales e Ana Clara Santos

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram