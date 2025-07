Painel da Funsat exibe 2.060 vagas em dia da Super Quarta

Inicia na Funsat (Fundação Social do Trabalho) um novo projeto do Emprega CG, nesta quarta-feira, 2 de julho, dia com o painel geral de oportunidades com 2.060 anúncios. Já no turno vespertino, apresenta o destaque do lançamento da “Super Quarta”, um recrutamento alinhado de três parceiros do órgão, com entrevistadores presentes que acontecerá sempre no mesmo formato.

A partir de agora, todas as quartas-feiras de 2025, das 13h às 16h, a pasta terá um compromisso marcado com quem busca avaliações imediatas de candidaturas a vagas de emprego, uma agenda solicitada por empresas que anunciam sempre na Funsat e também por trabalhadores que aprovam o sistema de análise instantânea de contratações.

Na primeira edição da iniciativa, que faz parte da extensão do Emprega CG, maior programa de colocações profissionais do Centro-Oeste, é confirmada a participação de entrevistadores do Burger King, Assaí Atacatista e da Guatós. Para concorrer a alguma das oportunidades dos recrutamentos, é preciso que o trabalhador retire uma senha especial na recepção da Funsat e também esteja com o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Em 2 de julho, o Emprega CG completa 31 ações executadas no ano, movimentação responsável já por 3.200 atendimentos até o primeiro semestre. Outras informações da “Super Quarta” podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841. O projeto é voltado ao cumprimento de meta dos departamentos de Recursos Humanos das empresas envolvidas.

Por Prefeitura de Campo Grande