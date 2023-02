Câmara da Capital recebe procuradoria especial da mulher

Na Câmara da Capital a única mulher vereadora é Luiza Ribeiro (PT) que traz para a 11 legislatura a Procuradoria Especial da Mulher composta por mais quatro vereadores.

“O ano de 2023 promete ter uma Procuradoria da Mulher mais ativa para toda a sociedade, mais realizadora de ações internas para assessoramento aos vereadores e proposições feitas por todos para enraizar-se mais como instrumento necessário para a cidade”, afirmou Luiza Ribeiro, única parlamentar na Casa de Leis. Ela assumiu o mandato no dia 1º de fevereiro, na vaga deixada por Camila Jara (agora deputada federal).

A vereadora já se reuniu com o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal, que assegurou essa estruturação técnica da Procuradoria, com a disponibilização de técnicos administrativos, aprovados em concurso realizado pela Casa de Leis, para atuar especificamente no setor. “Vamos aumentar a capacidade de atuação da Procuradoria da Mulher”, ressaltou.

A criação do Observatório da Mulher será feita por meio de Projeto de Resolução, que será votado em Plenário por todos os vereadores. “Vamos reunir informações sobre as várias situações de violência, políticas de saúde, empregabilidade, sendo um instrumento para dispor sobre dados da realidade da mulher campo-grandense”, disse. Além de auxiliar na formulação de projetos por todos os vereadores, a ideia é subsidiar outros órgãos e segmentos da sociedade.

Compõem ainda a Procuradoria Especial da Mulher os vereadores Paulo Lands (1º procurador adjunto), Betinho (2º procurador adjunto), Papy (3º procurador adjunto), William Maksoud (4º procurador adjunto).